Среди гражданских - 10 погибших и 10 раненых.

В обстрелянном российскими оккупантами Чаплино обнаружены остатки "Смерча" и С-300, а по частному дому удар был нанесен ракетой "Искандер".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

В прокуратуре напомнили, что 24 августа днем Россия подло совершила ракетный обстрел жилого сектора пгт Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. В результате были разрушены частные дома, погибли и пострадали гражданские лица, в том числе дети.

"Ракеты страны-агрессора попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Следствием этого военного преступления стало значительное количество погибших и пострадавших среди гражданского населения: погибли 10 гражданских лиц, в том числе 2 детей в возрасте 11 и 6 лет; телесные повреждения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, из них - 2 детей.

"На месте происшествия обнаружены остатки РСЗО "Смерч" и С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер", - отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.

Сегодня в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

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