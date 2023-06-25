Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один зенитный ракетный комплекс "Стрела".

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там добавили, что авиация уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага. "Также, нашими защитниками было уничтожено шесть разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитный ракетный комплекс "Стрела", три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника.

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Восточная группировка ВСУ начала наступление и продвинулось на нескольких направлениях. Речь идет об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке. Кроме того, ВСУ возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые оккупанты удерживали еще с 2014 года.

Общие потери российских оккупантов в живой силе сейчас составляют примерно 223 910 человек.

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