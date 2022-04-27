Один из погибших подан на награждение за героический поступок во время боевого столкновения.

Двое из помилованных президентом Украины осужденных ветеранов АТО погибли на войне с Россией, один из них подан на награждение посмертно за героический поступок во время боевого столкновения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров на брифинге.

Он отметил, что президент в начале полномасштабной военной агрессии России против Украины на основании решения комиссии по вопросам помилования принял решение о помиловании осужденных ветеранов Антитеррористической операции, которые изъявили желание с оружием в руках защищать страну.

"К сожалению, двое из помилованных осужденных погибли в боях с российскими оккупантами. Один из них подается на награждение посмертно за геройский поступок во время боевого столкновения", - сказал Днепров.

Справка УНИАН. По данным Министерства юстиции Украины, с начала отпора вооруженной агрессии и по состоянию на 9 апреля президент Владимир Зеленский подписал три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины.

Отмечалось, что ходатайства о желании служить продолжают поступать от осужденных. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных силах по статье 616 КВН Украины и пользуются этой возможностью.

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