Государственный департамент США подтвердил гибель двоих американских военных на востоке Украины.
Об этом сообщает ABC News.
По официальным данным, двое американцев, которые сражались за Украину, погибли в восточной части страны.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Госдепартамента.
Из уважения к семьям погибших в Госдепе приняли решение не разглашать подробную информацию о них.
Как писал УНИАН, первым американцем, воевавшим и погибшим в Украине, был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Он работал на частную военную компанию.
Вторым гражданином США, погибшим в Украине, был 52-летний военный Стивен Забельски.
В июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Об их исчезновении проинформировали президента США Джо Байдена. Тогда он повторил свой призыв для граждан США не посещать Украину.