Семьям погибших оказывают всю возможную консульскую помощь

Государственный департамент США подтвердил гибель двоих американских военных на востоке Украины.

Об этом сообщает ABC News.

По официальным данным, двое американцев, которые сражались за Украину, погибли в восточной части страны.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Госдепартамента.

Из уважения к семьям погибших в Госдепе приняли решение не разглашать подробную информацию о них.

Как писал УНИАН, первым американцем, воевавшим и погибшим в Украине, был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Он работал на частную военную компанию.

Вторым гражданином США, погибшим в Украине, был 52-летний военный Стивен Забельски.

В июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Об их исчезновении проинформировали президента США Джо Байдена. Тогда он повторил свой призыв для граждан США не посещать Украину.

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