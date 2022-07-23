Двое американcких военных погибли на востоке Украины  / фото getty images

Государственный департамент США подтвердил гибель двоих американских военных на востоке Украины. 

Об этом сообщает ABC News.

По официальным данным, двое американцев, которые сражались за Украину, погибли в восточной части страны.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Госдепартамента. 

Из уважения к семьям погибших в Госдепе приняли решение не разглашать подробную информацию о них. 

Как писал УНИАН, первым американцем, воевавшим и погибшим в Украине, был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Он работал на частную военную компанию.

Вторым гражданином США, погибшим в Украине, был 52-летний военный Стивен Забельски.

В июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Об их исчезновении проинформировали президента США Джо Байдена. Тогда он повторил свой призыв для граждан США не посещать Украину. 

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