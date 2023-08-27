Уничтожено 11 складов боеприпасов врага и убито 78 российских солдат.

Силы обороны Украины движутся вперед на Таврическом направлении и наносят ощутимые потери российским оккупантам.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)", - отметил бригадный генерал.

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Также уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, это:

2 танка;

8 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем и минометов;

2 реактивные системы залпового огня;

1 противотанковый ракетный комплекс;

4 беспилотника;

10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, украинскими военными было уничтожено 11 складов боеприпасов врага.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми около 260 тысяч 820 человек, в том числе 550 за минувшие сутки.

В целом, за эту неделю, Силы обороны Украины ликвидировали более трех тысяч российских оккупантов и уничтожили 618 единиц вражеского вооружения и военной техники, в том числе 50 танков.

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