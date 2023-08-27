Силы обороны Украины движутся вперед на Таврическом направлении и наносят ощутимые потери российским оккупантам.
Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач.
"За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)", - отметил бригадный генерал.
Также уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, это:
- 2 танка;
- 8 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем и минометов;
- 2 реактивные системы залпового огня;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 4 беспилотника;
- 10 единиц автомобильной техники.
Кроме того, украинскими военными было уничтожено 11 складов боеприпасов врага.
Война в Украине - потери России
Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми около 260 тысяч 820 человек, в том числе 550 за минувшие сутки.
В целом, за эту неделю, Силы обороны Украины ликвидировали более трех тысяч российских оккупантов и уничтожили 618 единиц вражеского вооружения и военной техники, в том числе 50 танков.