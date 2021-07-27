По словам Михайловой, ситуация на фронте будет в дальнейшем обостряться.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в будущем возможна большая эскалация вплоть до полномасштабной войны.

Об этом заявила волонтер, парамедик и депутат Киевсовета Алина Михайлова в эфире 24 канала.

Она отметила, что с начала текущего года на фронте ведутся сильные артобстрелы, много украинских бойцов гибнет из-за активности вражеских снайперов.

"По моему мнению, в дальнейшем ситуация будет обостряться. Мы должны готовиться к полномасштабной войне", - прогнозирует волонтер.

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Украинская армия, по ее словам, готова к любым ситуациям. При этом она заявляет о критической нехватке в ВСУ артиллерийских снарядов. Именно ими ведут огонь российские наемники.

"Есть вопросы по вооружению и медицинскому обеспечению", - добавила Михайлова.

Накануне на фронте были ранены и травмированы сразу семь украинских военнослужащих.

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Автор: Юрий Годован