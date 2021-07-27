В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в будущем возможна большая эскалация вплоть до полномасштабной войны.
Об этом заявила волонтер, парамедик и депутат Киевсовета Алина Михайлова в эфире 24 канала.
Она отметила, что с начала текущего года на фронте ведутся сильные артобстрелы, много украинских бойцов гибнет из-за активности вражеских снайперов.
"По моему мнению, в дальнейшем ситуация будет обостряться. Мы должны готовиться к полномасштабной войне", - прогнозирует волонтер.
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Украинская армия, по ее словам, готова к любым ситуациям. При этом она заявляет о критической нехватке в ВСУ артиллерийских снарядов. Именно ими ведут огонь российские наемники.
"Есть вопросы по вооружению и медицинскому обеспечению", - добавила Михайлова.
Накануне на фронте были ранены и травмированы сразу семь украинских военнослужащих.