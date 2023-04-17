Также сообщается, что контрнаступление украинской армии якобы планировалось на 30 апреля.

Украинские диверсанты атаковали в Беларуси российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 "в нарушение приказа".

Об этом со ссылкой на слитые в сеть документы Минобороны США пишет американское издание Newsweek.

В одном из документов, представляющих собой ежедневный обзор боевых действий в Украине, сообщается об украинской диверсионной операции в Беларуси, когда украинские агенты "нарушили приказ" и атаковали с земли российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с помощью небольшого беспилотника. При этом издание не уточняет, каким именно нарушенный приказ был и кто его отдал.

Видео дня

Newsweek отмечает , хотя известно, что диверсии украинцев на территории Беларуси имеют место, это уникальная информация.

Также нескольких других документах сообщается, что поставки вооружения направляются в Украину в преддверии наступления украинской армии, запланированного на 30 апреля.

Кроме того, согласно одному из документов, 23% (110 из 474) российских батальонных группировок на территории Украины "небоеспособны", 72 из 166 батальонов регулярной армии (43%) также не боеспособны.

Вместе с тем в документах сокрыт суровый вывод о том, что армия РФ мало продвинулась вперед. С июля прошлого года в ходе боев вокруг Бахмута российская армия отвоевывает в среднем ежемесячно 2,7 км.

Как отмечает издание, не менее поразительным является тот факт, что количество российских наемников, воюющих в районе Бахмута, превышает количество солдат регулярной армии. По данным американской разведки, 22 тыс. бойцов ЧВК "Вагнера" составляют 70% участников боевых действий.

Утечка документов Пентагона

Как сообщалось, 26 февраля на военном аэродроме в Беларуси, где дислоцируются российские военные самолеты, произошли два взрыва, в результате чего был серьезно поврежден самолет ДРЛО А-50. По данным британской разведки, поврежденный самолет был передислоцирован на ремонт в Таганрог. А-50 обеспечивал информирование о ситуации пилотов истребителей МиГ-31, адаптированных для запуска баллистических ракет типа "Кинжал". По данным экспертов, всего в РФ от 6 до 8 таких самолетов-разведчиков.

В начале апреля стало известно об утечке засекреченных документов Министерства обороны США, в которых содержится информация о войне в Украине, прослушивании сотрудниками американских спецслужб представителей руководства стран-союзников, в частности, Израиля и Южной Кореи. Почти все документы были подготовлены в период с 27 февраля по 1 марта.

13 апреля по подозрению в сливе документом сотрудники ФБР арестовали 21-летнего военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру.

Обнародованные документы, среди прочего, свидетельствуют о том, что американская разведка на то время была не слишком оптимистичной в прогнозах относительно успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: