В России постепенно распространяется информация о катастрофических потерях в Украине. "Груз 200" везут КамАЗами.

Российские захватчики везут домой КамАЗы с "грузом 200", а вместо новых танков вывозят подбитый металлолом.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупанта с женой.

В частности, россиянка рассказала мужу-оккупанту, что из-под Мариуполя в РФ привезли полные КамАЗы трупов.

"Десять КамАЗов две недели назад привезли – "груз 200"... из Мариуполя... полные", - рассказывает женщина.

Во время разговора она вспоминает об их давнем знакомом ВДВ-шнике, который тоже стал "грузом 200". Кроме того, россиянка рассказала мужу показания тех захватчиков, которым посчастливилось вернуться с Украины живыми.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорваны..."- с дрожью в голосе произнесла женщина.

В то же время оккупант только соглашается с теми фактами, которые приводит его жена.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава русской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.

Вас также могут заинтересовать новости: