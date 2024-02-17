Сейчас в городе происходит ад, говорит мольфар.

Последнее время Авдеевка - одна из самых горячих точек, где круглосуточно ведутся боевые действия. Россия пытается окружить украинских военных и отобрать город. Поэтому ВСУ были вынуждены выйти из города. Новый главнокомандующий Сырский отметил, что это было сделано с целью сохранить жизни военным.

УНИАН рассказывает, почему так важна Авдеевка и останется ли она под контролем Украины.

Авдеевка - под чьим контролем город

Мольфар Макс Гордеев говорит, что Авдеевка сейчас очень страдает. ВСУ не могут двигаться дальше, потому что стоит карта "Башня" - разрушения, и еще ряд негативных карт - "Месяц", символизирующий тьму.

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"Боюсь, что мы не только потеряем Авдеевку, но и много людей, которые стояли там и защищали город. Вряд ли ВСУ сейчас отобьются и одержат победу в этом направлении", - говорит эксперт.

Однако Гордеев убежден, что такая сложная ситуация будет именно сейчас, однако позже все может измениться.

"Россия придолбалась к Авдеевке, потому что много наших земель она уже потеряла, и сейчас хочет доказать и посеять негативную ситуацию в Украине, чтобы мы отчаялись и начали ее бояться. Поэтому, скорее всего, мы потеряем Авдеевку, но только на некоторое время. Мы все равно все получим назад, но вопрос: в каком состоянии? Авдеевка сегодня - город-привидение, там происходит ад. И будет продолжаться он еще долго. Даже если мы отобьемся, то назвать это место хорошим будет сложно", - добавил Гордеев.

Авдеевка сейчас - фото

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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