Государство делает все с целью спасения людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что детали действий государства по разблокированию Мариуполя от российских оккупационных войск не могут быть публичными.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.

Президент рассказал, что провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства - главнокомандующим Вооруженных сил Украины, начальником Генерального штаба, руководителем Главного управления разведки, командующим Национальной гвардии, министром внутренних дел, руководителем Службы безопасности Украины. Также на встрече были руководитель Офиса президента и секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также глава украинской делегации на переговорах.

"Главная тема - Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными, но делаем все для спасения наших людей", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее командир 36-й бригады морпехов Сергей Волына обратился к властям с призывом провести срочную деблокаду Мариуполя - военным или политическим путем.

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