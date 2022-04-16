Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что детали действий государства по разблокированию Мариуполя от российских оккупационных войск не могут быть публичными.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.
Президент рассказал, что провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства - главнокомандующим Вооруженных сил Украины, начальником Генерального штаба, руководителем Главного управления разведки, командующим Национальной гвардии, министром внутренних дел, руководителем Службы безопасности Украины. Также на встрече были руководитель Офиса президента и секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также глава украинской делегации на переговорах.
"Главная тема - Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными, но делаем все для спасения наших людей", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, ранее командир 36-й бригады морпехов Сергей Волына обратился к властям с призывом провести срочную деблокаду Мариуполя - военным или политическим путем.