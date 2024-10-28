Россия ударила по центру Харькова: начался пожар, есть пострадавшие

Российские захватчики атаковали Харьков, нанеся удар по центру города. Уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших людях.

В 20:54 в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины появилось предупреждение о том, что авация оккупантов осуществляет пуски управляемых авиационных на Донетчине, Запорожье и Харьковщине. Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

По предварительным данным, под ударом оказался самый центр Харькова. На месте "прилета" произошел пожар и задымление. Известно, что в результате атаки пострадали пять человек.

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