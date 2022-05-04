Она подчеркнула, что насильственные действия в отношении украинцев – это прямое оружие врага против мирного населения.

Приказ российским оккупантам насиловать украинских мирных жителей отдавался лично Владимиром Путиным.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию Blick.

Она подчеркнула, что насильственные действия в отношении украинцев – это прямое оружие врага против мирного населения и сексуальное насилие здесь играет центральную роль, потому что тактически оно было задано Путиным.

"Они хотят лишить женщин возможности или желания снова иметь детей. Это явный геноцид. Солдаты полагаются на приказы Путина уничтожить всю страну", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Денисова назвала количество украинцев, изнасилованных российскими оккупантами. По ее данным, это как минимум 400 украинских детей и взрослых. Однако до сих пор нет ни одного человека, который захотел бы дать показания следственным органам. Многие жертвы сексуального насилия не помнят всего, что с ними происходило.

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