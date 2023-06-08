Вероятно, Кремль решил применить метод "Я – дурак! Бросай оружие!", чтобы сделать Украину и Запад менее решительными.

Подрыв Каховской плотины больше всего беспокоит тем, что он свидетельствует о готовности президента России Владимира Путина и его генералов к опасной эскалации. Об этом пишет британское издание SkyNews.

Как отметил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по сухопутным войнам Бен Барри, разлив Днепра может отсрочить возможное форсирование на пару недель, но это не панацея.

"Когда вода спадет и земля высохнет, у Украины будет такой же шанс пересечь реку, как и до наводнения", – заявил он.

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Эксперт отметил, что технически ВСУ могут переправиться даже через разлившуюся реку.

"Это не является невозможным совершить форсирование реки, которая находится в полном разливе. Это просто сложнее", — сказал Барри.

Издание отмечает, что обвинения россиян в адрес Украины смехотворны, тогда как за российской армией тянется "доказанный послужной список" преступлений, которые она совершила. К тому же именно россияне больше выигрывают от случившегося.

"Прорыв приносит пользу русским, поскольку сокращает длину линии фронта, которую они должны защищать, и позволяет сосредоточить внимание на востоке", – пишет издание, подчеркивая, что эффект от наводнения для военной ситуации все равно будет кратковременным.

Авторы публикации отмечают, что подрыв ГЭС выглядит опрометчивым и преждевременным решением, которое дает непропорционально малую пользу по сравнению с огромным причиненным ущербом. В целом все выглядит как весьма иррациональный поступок.

"Но может в этом и смысл. Президент России преуспевает в тактике запугивания. На войне может быть выгодно совершать безумные поступки, выглядеть неуравновешенным и заставлять врага гадать о вашем следующем акте безумия", – отмечает издание.

Авторы публикации считают, что подрывом дамбы Путин хочет сделать своих противников менее решительными и более осторожными из опасений нового безумства со стороны россиян. Особенно в контексте Запорожской АЭС, которая все еще находится под контролем армии РФ.

"Что мы можем сказать наверняка, так это то, что эта война снова повернулась в более непредсказуемом направлении, и чем дольше она будет продолжаться, тем чаще будут происходить такие рывки", – отмечают авторы.

Подрыв Каховской ГЭС – последние новости

По словам главы Херсонской ОВА, из-за подтопления и российского террора на левом берегу Херсонщины ситуация чрезвычайно тяжелая. Прокудин рассказал, что по состоянию на утро средний уровень подтопления в области – 5 метров 61 сантиметр.

Во время эвакуации гражданских жителей из города Каховка российские оккупанты воспользовались ими как живым щитом, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты.

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