Важный вопрос прокомментировал представитель Рады Александр Федиенко.

В Украине срочники, которых уволили в запас, получат отсрочку от мобилизации сроком в 12 месяцев.

Как сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире информационного марафона "Єдині новини", во время войны и военного положения данные о количестве срочников, которых отпустят в запас, никто не намерен разглашать.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться", - сказал депутат.

Федиенко добавил, что те срочники, которые уволились, уже после соответствующего срока, который определен в законе (один год), могут быть или мобилизованы или подписать контракт, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам обороны.

Увольнение срочников в запас - что известно

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. По его словам, они по желанию могут остаться в армии на контрактной основе.

7 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрено уволить в апреле-мае в запас военнослужащих срочной военной службы. Это первое увольнение в запас срочников с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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