Вопрос защиты от воздушных атак только "Петриотами" не решить, нужен и другой инструментарий, говорит эксперт.

В вопросах "закрытия неба" над Украиной нужно учесть опыт Израиля, который воюет беспрестанно. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире телемарафона.

Комментируя проблемы с передачей Украине от стран-союзников систем противовоздушной обороны Patriot, он отметил, что нам нужен также и другой "инструментарий".

"Вопрос только Петриотами не решить. Надо ориентироваться на опыт стран, где подобная ситуация, например, Израиля, который воюет. Его опыт по этому поводу принципиально важен... У нас было несколько попыток изучить этот опыт. Изучили. Но "сложить" этот вопрос близко к тому, как делают в других странах с учетом интенсивности ведения боевых действий в стране, приблизиться к такому состоянию, к сожалению, мы не можем. Но над этим надо работать и продвигаться в перед", - отметил Романенко.

Видео дня

По его словам, "соответствующий инструментарий" может обеспечить в государстве даже деятельность гражданской авиации.

Однако Романенко отметил, что боевые действия подобной интенсивности, как в Украине, в мире давно не велись и сейчас нигде не происходят. Поэтому получить соответствующее количество современного вооружения для защиты трудно, но возможно.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украине надо бороться за любые возможности усиления ПВО. По его словам, кроме F-16 и других самолетов нам нужны также боевые вертолеты. В частности были переговоры с Австралией, где утилизировали списанные вертолеты. Но по информации Романенко, "вопрос с места не сдвинулся".

Романеко отметил, что Украине сейчас приходится "бороться" с союзниками за каждое дополнительное вооружение.

"Это происходит каждый раз, когда мы появляемся относительно любого вооружения, техники, что нам не хватает. Приходится действительно бороться нашему военно-политическому руководству и заниматься нашей военной дипломатией", - сказал он.

Западная помощь Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 августа состоялось срочное заседание Совета Украина - НАТО, которое созвал генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева. Встреча прошла на фоне мощных воздушных атак России по Украине - по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

После заседания Столтенберг заявил, что способность Украины поддерживать свою оборону требует увеличения поставок вооружения.

В Украине считают, что страны-союзники также могут присоединиться к сбиванию российских ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: