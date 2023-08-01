Соответствующую помощь Украине могли бы оказать западные партнеры.

Сейчас основная угроза на Черном море - мины, но для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства Украине также нужно усилить силы противовоздушной обороны. Такое мнение на брифинге озвучил военно-морской эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"[Мины] - очень серьезная опасность, которая может стать сейчас основной угрозой для мореплавания. У нас есть ракеты, но они прикрывают северо-западную часть моря, на глубину 200 км от побережья. Также весомым фактором противодействия могут быть наши противовоздушные силы. Была информация, что США передадут нам четыре комплекса NASAMS - они позволят обеспечить безопасность судоходства на морском пространстве Украины", - рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в среднесрочной перспективе Украина может получить самолеты F-16, которые могут серьезно улучшить безопасность в море, атаковать вражеские корабли и тому подобное.

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Рыженко отмечает, что Украине крайне нужно развивать надводный флот. В частности, повлиять на безопасность судоходства могут небольшие мобильные катера, которые могут быстро наносить удары по противнику в районе Крымского полуострова и Новороссийска, где базируются российские субмарины и надводный флот.

Он подчеркнул, что при выходе на побережье Азова ВСУ нужно будет брать под контроль азовские порты и воды. Специалист напомнил, что Азовское – внутреннее море Украины и РФ, и Силам обороны крайне важно разработать стратегию по контролю над этими водами.

"Без наличия надводных сил это сделать невозможно", - добавил Рыженко.

Он добавил, что такие катера Украина могла бы получить от западных партнеров, а "зайти" эти малотоннажные корабли должны "не через пролив Босфор". По словам специалиста, сейчас есть современные технологии, которые позволяют определенным образом, в том числе противокорабельными ракетами, вооружить такие катера, которые могут быть даже безэкипажными.

"Кстати, такие безэкипажные катера и дроны могут выполнять противоминные и наблюдательные функции. И это намного дешевле чем классическими катерами, но нет фактора человеческих потерь", - добавил Рыженко.

Ситуация в Черном море - последние оценки

Военно-морской эксперт Андрей Рыженко ранее отмечал, что для гражданских судов, которые смогли попасть в дунайские порты Одесской области, существуют определенные риски. Оккупанты могут совершить провокации на их пути (в частности, с применением дрейфующих мин и морских дронов), а затем обвинить в этом Украину.

Также о том, что Россия может готовить новую провокацию в Черном море, чтобы обвинить в ней Украину, говорила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер. По ее словам, российские военные установили дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

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