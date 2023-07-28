Постоянное дежурство кораблей в Черном море представляет угрозу для Украины не только из-за ракетных обстрелов, но и из-за возможности прямого боевого столкновения в Черном море.

Россия пока не имеет возможности усилить Черноморский флот, но он представляет угрозу для Украины.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает "Радио Свобода". По его словам, сейчас усиление Черноморского флота Россией не является возможным, прежде всего, из-за того, что закрыт пролив Босфор Турецкой Республикой.

"То есть, пополнить корабельный состав внешне они не могут за счет других флотов, например Балтийского или Северного. Остается еще Каспийская флотилия - то, что поблизости и имеет сообщение через Волго-Донской канал", - пояснил он.

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Но, как отметил Плетенчук, сейчас геополитическая ситуация там тоже не самая простая, учитывая количество соседей и их состав.

"Поэтому в принципе оттуда переводить корабли в Азово-Черноморский регион они тоже вряд ли будут. И все, что они оттуда могли оперативно вытащить, они вытащили", - заявил спикер ВМС ВСУ.

Он также рассказал, что обычно в Черном море находится от семи до 11 боевых кораблей и от одного до трех судов пограничных войск. Плетенчук отметил, что такое постоянное дежурство кораблей в Черном море представляет угрозу для Украины. И не только из-за того, что с помощью боевых кораблей российские войска обстреливают ракетами всю Украину, но и из-за возможности прямого боевого столкновения в Черном море.

"Что же касается возможных боевых столкновений непосредственно в акватории Черного моря, это так же есть угроза со стороны Черноморского флота Российской Федерации", – сказал Плетенчук.

Угроза в Черном море

Как сообщал УНИАН, вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, они отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Очевидно, оккупанты практикуют поражение гражданских судов, следующих в и из портов Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты накапливают силы и предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.

Министерство обороны России пригрозило атаковать в Черном море все суда, которые будут следовать в украинские порты.

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