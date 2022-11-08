Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главное условие для переговоров с Россией - это восстановление территориальной целостности Украины.
Об этом он написал в Twitter, добавив, что президент Владимир Зеленский выдвинул главное условие для переговоров с РФ - выход оккупантов за границы 1991 года.
Гарантией выполнения таких условий Данилов назвал передачу Украине современных систем противовоздушной обороны, авиации, танков и дальнобойных ракет.
"Стратегия — действия на упреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", — написал Данилов.
Переговоры Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет договариваться с Путиным. По его словам, Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом РФ. Президент Украины отметил, что Путин "не знает, что такое достоинство и честность".
Соответствующее заявление Зеленский сделал после очередной попытки Россииской Федерации аннексировать новые украинские территории.