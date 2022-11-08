Он заявил, что Украине нужны системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты еще до момента их запуска по нашим городам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главное условие для переговоров с Россией - это восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он написал в Twitter, добавив, что президент Владимир Зеленский выдвинул главное условие для переговоров с РФ - выход оккупантов за границы 1991 года.

Гарантией выполнения таких условий Данилов назвал передачу Украине современных систем противовоздушной обороны, авиации, танков и дальнобойных ракет.

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"Стратегия — действия на упреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", — написал Данилов.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет договариваться с Путиным. По его словам, Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом РФ. Президент Украины отметил, что Путин "не знает, что такое достоинство и честность".

Соответствующее заявление Зеленский сделал после очередной попытки Россииской Федерации аннексировать новые украинские территории.

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