В то же время секретарь СНБО отметил, что партнеры начали больше помогать Украине в защите неба.

Пока нет подтверждения получения российскими вооруженными силами иранских баллистических ракет.

Если они появятся, то Украина найдет способ борьбы с ними, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного марафона.

"Пока нет стопроцентного подтверждения, что это событие произошло. Единственное, что мы можем утверждать – это "Шахиды", которые отправляли в Украину, это иранского производства. Если мы увидим первую иранскую ракету, будут соответствующие публичные заявления", - сказал он.

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По словам Данилова, "Украина ведет учет того, сколько у россиян осталось ракет: они заканчиваются, а Украина приближается к победе каждый день".

Кроме того, отметил секретарь СНБО, средства противовоздушной обороны от Испании позволят защитить украинское небо.

"В последнее время нам партнеры начали помогать больше. У нас появляются средства поражения, которых не было ни в марте, ни в апреле. Сейчас от Испании мы получаем очень мощные вещи, которые будут позволять защищать небо", - сказал Данилов.

Он отметил, что средства ПВО являются ключевым вопросом среди руководства страны и военных.

"На ставке главнокомандующего, которая проводилась вчера, вопрос противовоздушной обороны был ключевым. А на следующем таком же заседании также будут обсуждаться возможности защищать небо от любых ракет", - добавил секретарь СНБО.

Иран помогает России

Как сообщал УНИАН, 24 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Иран передаст армии РФ бронежилеты и шлемы для мобилизованных и отправит советников для применения беспилотников Arash-2 и баллистических ракет в войне против Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ считает, что Россия, вероятно, может использовать для ударов по Украине иранские баллистические ракеты.

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицает продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что Российская Федерация заказала у Ирана еще более 2 тысяч дронов.

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