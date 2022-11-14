Россияне начали вывод войск с правого берега Днепра еще в сентябре.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все "конспирологические вещи" вокруг освобождения Херсона не соответствуют действительности.

Как рассказал Данилов в эфире украинского телемарафона, россияне начали вывод войск с правого берега Днепра еще в сентябре, когда Украина объявила о начале контрнаступления на юге.

"У кого-то представление, что они убегали якобы за один день или за два дня - после того, как Суровикин вместе с Шойгу делали тот спектакль. Они бежали с тех пор, как началась наша операция. Наши войска делают все возможное, чтобы ежедневно всех оккупантов, которые есть на нашей территории, уничтожать", - подчеркнул Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что сейчас кое-кто из граждан "начинает рисовать какие-то конспирологические вещи". "Оно не соответствует действительности", - заявил Данилов.

"Если кто-то считает, что она (наступательная операция - УНИАН) должна быть усеяна трупами наших захватчиков, на войне не всегда так бывает", - добавил Данилов.

Освобождение Херсона и провал Путина в войне против Украины

Херсон попал под оккупацию российских войск в марте 2022 года. В течение этого времени враг занимался мародерством, поисками и пытками гражданских, убийством активистов и депортацией населения.

Осенью в связи с деградацией оборонительного потенциала российские войска были вынуждены покинуть правый берег Херсонской области, оставив, в том числе, областной центр.

Западные аналитики соглашаются, что потеря Херсона стала для Путина самым большим военным поражением после того, как ВС РФ ушли с позором из-под Киева весной 2022 года.

Риск утратить юг раскалывает Кремль изнутри и упрочняет влияние "вагнеровского" главаря Пригожина, отмечают в Институте изучения войны.

Положение Путина также подорвала частичная мобилизация. Отправка на передовую неподготовленных бойцов застопорила продвижение российской армии, которое и без того было очень медленным, и усилила критику и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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