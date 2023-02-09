Эксперт указал на "колоссальный прорыв".

Западные партнеры Украины сняли последнее табу для Украины, касающееся ограничения в нанесении ударов по территории России передаваемым оружием.

На это указал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский, вспомнив о планах США передать Украине GLSDB для HIMARS и планах Великобритании помочь ВСУ усилиться дальнобойными ракетами.

"Самолеты у Украины будут так или иначе. На мой взгляд, колоссальный прорыв совершен в другом - снято последнее табу, которое Запад накладывал, - заявил эксперт. - Этого оружия достаточно для победы. Но вот это ограничение - не использовать его для ударов по Российской Федерации - не решало другую важнейшую проблему - спасение городов, которые безнаказанно уничтожаются русскими".

По словам Пионтковского, в Москве наблюдается паника из-за передачи Украине этих ракет.

Дальнобойные ракеты для Украины - что сообщалось

Напомним, УНИАН писал, что в новый пакет помощи США войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB. Как отметил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, Украина самостоятельно может решать, как использовать это оружие.

Также о передаче дальнобойного оружия Украине объявила Британия.