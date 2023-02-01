Ракеты такого типа помогут ВСУ уничтожить все железнодорожные и автомобильные переходы вдоль границы, отметил эксперт.

Дальнобойные ракеты ATACMS могут кардинально изменить ход боевых действий в Украине.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ракеты такого типа помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) уничтожить все железнодорожные и автомобильные переходы вдоль границы, передает 24 канал.

"Даже если мы обязуемся не применять по территории России, ATACMS даст нам возможность вдоль украинско-российской границы все железнодорожные и автомобильные переходы смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск", - считает он.

По его словам, Россия привязана к железной дороге. Именно по ней РФ перевозит боеприпасы, топливо, тяжелую технику и вооружение, без железной дороги падает боеспособность российских войск, заявил Жданов.

Дальнобойные ракеты ATACMS - получит ли Украина новое оружие

Украина не раз запрашивала у Запада ракеты ATACMS, принимая условие согласовывать с Вашингтоном все удары.

В сентябре 2022 года в США в очередной раз заявили, что еще не склонны передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя.