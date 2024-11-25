Ночью российская Калуга ощутила на себе дыхание путинской "СВО".

Прошлой ночью украинские дроны нанесли удар по военным объектам в городе Калуга. В частности целью был завод "Тайфун". Это стратегически важное предприятие находится на расстоянии более 290 км от границы с Украиной, отмечает Defense Express.

"Несмотря на то, что оно порой упоминается, как просто производитель радиоэлектронной аппаратуры, на самом деле речь идет о довольно мощном предприятии со штатом более 2000 человек с довольно специфической специализацией", - говорят аналитики.

Главным направлением деятельности завода "Тайфун" является производство радиоэлектронной начинки для береговых ракетных комплексов. В частности, предприятие производит пункты управления и связи для комплекса "Бал" и станцию разведки для "Бастиона". Как отмечают в Defense Express, россияне уже использовали эти комплексы для обстрелов украинских прибрежных городов.

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Кроме того завод "Тафун" задействован в производстве берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", облегченной версии "Бала".

Ночной удар по Калуге

Как писал УНИАН, ночью стало известно об атаке дронов по нефтебазе в Калужской области РФ. Позже стало известно, что операцию провела военная разведка Украины. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отбить атаку, однако украинские дроны один за другим попадают в нефтебазу.

Впоследствии выяснилось, что кроме нефтебазы был атакован и завод "Тайфун", расположенный рядом. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны заявили, что это предприятие входит в состав военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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