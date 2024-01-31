Лазуткин подчеркнул, что линия боевого столкновения в районе Авдеевки почти не движется.

На Авдеевском направлении враг теряет большое количество техники и живой силы. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что их бригада ведет бои на северном фланге Авдеевки, вблизи поселков Степное и Бердичи, сопротивляясь оккупантам и сдерживая их нашествие.

"Противник не прекращает ракетные атаки и пуски КАБ. Достаточно плотно работает вражеская артиллерия, интенсивность огня не снижается. Бронированная техника оккупантов поддерживает атаки, и пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока врагу это не удается, и надеюсь, что не удастся", - рассказал военный.

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Лазуткин подчеркнул, что линия боевого столкновения в районе Авдеевки почти не движется.

"Россияне несут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки является эффективной. Потому, что враг теряет много единиц техники и живой силы", - пояснил он.

Ситуация на Авдеевском направлении - детали

Небольшая группа русской пехоты пролезла через канализацию, чтобы атаковать Авдеевку. На выходе их ждали украинские дроны, пишет Forbes.

"Сначала россияне попытались напрямую атаковать украинский гарнизон в Авдеевке, начиная с октября. Когда в ноябре это не удалось, они попытались обойти и отрезать город с юга и севера... Когда и в январе это не удалось, они возобновили прямые атаки... Россияне пытались проникнуть в город с юга, чтобы проскользнуть мимо и отрезать ключевой украинский опорный пункт - бункер ПВО времен Холодной войны, который украинцы превратили в настоящую крепость", - пишет издание.

Но и эта попытка была провальной: загрязненных фекалиями российских захватчиков, которые пробирались через канализацию в Авдеевку, ждали и атаковали украинские беспилотники.

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