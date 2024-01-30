Погибшие в результате обстрелов люди остаются под завалами, поскольку нет ни аварийных служб, ни техники для расчистки обломков.

С 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, Авдеевка фактически находится на линии фронта. Все попытки российских войск продвинуться туда потерпели неудачу. Однако после месяцев ожесточенных боев небольшие группы российских войск достигли разрушенной Авдеевки и пытаются закрепиться там.

Сбежавшие жители и волонтеры, которые пытаются эвакуировать других из Авдеевки, рассказали ВВС, что недавно российские войска захватили несколько улиц в южной части города.

"Некоторым людям удалось выбраться из тех районов, но это было два дня назад, - сказал один из волонтеров. - "Сейчас оттуда никто не выходит. Мы получаем лишь информацию о том, что на улицах лежат тела, но идти туда слишком опасно".

Видео дня

В то же время оккупанты непрерывно обстреливают город, только в январе они сбросили более 300 управляемых авиационных бомб.

"Поскольку ее здания превратились в руины, Авдеевка стала кладбищем, а также городом-призраком. Погибшие остались под завалами, поскольку нет ни аварийных служб, ни оборудования, чтобы расчистить обломки", - пишет BBC.

Один из волонтеров, который занимается эвакуацией гражданского населения, показал ВВС сообщение от местного жителя, которое он получил несколько дней назад.

"В подвал, где находились люди на улице Соборной, попали снаряды, много людей погибло", - говорится в сообщении.

Сейчас многие жители избегают оставаться в подвалах большими группами, ведь российские беспилотники способны обнаружить, где они собираются, и сбросить бомбы, говорит председатель Авдеевской ВГА Виталий Барабаш. Они также могут обнаружить дым от печей, добавляет он.

Однако, несмотря на бомбардировки и невыносимые условия жизни, все еще есть те, кто не хочет эвакуироваться. Так, волонтеры отмечают, что многих людей пугает неопределенность, связанная с переездом на новое место. Однако количество выезжающих растет с усилением боевых действий. Некоторые уходят из-за травм и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Одна из жительниц, Екатерина Васильевна, 79 лет, выдержала падение снарядов и ракет возле своего дома, но уехать ее вынудила смерть мужа.

"Он пошел за хлебом и не вернулся... Я осталась одна. Я так испугалась во время забастовок, что мне парализовало ногу... мой дом сгорел, потолок обвалился. Попали в соседний дом - был взрыв, и он превратился в пыль. Ничего от него не осталось".

Существует мнение, что те, кто остался в прифронтовых селах и городах, имеют пророссийские взгляды.

"В некоторых случаях это может быть правдой, но те, кто остался в этой точке, где смерть может прийти в любой момент, вряд ли руководствуются политическими мотивами", - пишет BBC.

Ситуация в Авдеевке - что известно

По словам Евгения Дикого, на Авдеевском участке фронта соотношение сил составляет 1 к 20.российские войска имеют огромное преимущество, но несмотря на это враг несет рекордные потери.

Он отмечал, что пока враг не перерезал трассу на Орловку, есть смысл удерживать Авдеевку, однако в случае выхода из города, Украина почти ничего не потеряет.Оккупанты выровняют линию фронта, и "нам будет немножко дальше достреливать до Донецка", пояснил ветеран АТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия бросает своих солдат на "мясные штурмы" Авдеевки сотнями. Там лежат целые заборы из тел российских захватчиков - забирать их оккупационное командование не спешит.

Вас также могут заинтересовать новости: