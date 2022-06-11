Сейчас в области несколько тяжелых направлений – Попасная, Северодонецк и район реки Северский Донец.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в самых горячих точках области очень тяжелая, но полностью контролируемая.

Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Уже вторую неделю жаркая погода, нет дождей и уровень воды в реке очень упал, мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при переправе. Метра на три, может даже больше, опустилась река (Северский Донец – УНИАН) и возможно будут еще варианты и попытки (со стороны врага - УНИАН) переправиться и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", - отметил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, не прекращаются попытки врага прорвать линию обороны украинских сил в Попасной, очень мощные бои продолжаются в Тошковке. Минувшей ночью российский враг применил тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"Это довольно страшное оружие, которое выжигает все", - подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что постоянные тяжелые бои продолжаются в городе Северодонецк.

"В уличных боях, когда идут бурные баталии, мы вроде бы побеждаем. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбивает этаж за этажом дома, которые используются как укрытия. И вот в этом смысле очень трудно. Потому что выбьют врага с одной улицы, а потом они начинают бить из танков и "Градов" и просто разбирать микрорайоны, дом за домом. Конечно приходится где-то делать перегруппировку, отходить на новые позиции. В этом смысле трудно... Территорию завода "Азот" обстреливают очень мощно, часами, уничтожая все. Там даже смазка вытекла, десятки тон и уже был пожар. Ситуация очень тяжелая, но полностью контролируемая", - акцентировал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил относительно возможности эвакуации населения из города Северодонецк.

"Эвакуация невозможна. Более того, там двойная опасность. Там постоянный стрелковый бой на улицах и можно попасть под перекрестный огонь. Или можно просто получить смертельное ранение от разрыва артиллерийского снаряда. У нас остается вопрос врачей, остается запас горючего для скорых, воды и медикаментов. Но скорой там не реально ездить. И если люди захотят получить медицинскую помощь даже из ближайших домов в больнице - это будет квестом на выживание", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец и подавить артиллерию ВСУ.

В конце мая россияне уже пытались перебраться через Северский Донец с помощью понтонных переправ. ВСУ разрушили эти планы и нанесли существенный урон противнику.