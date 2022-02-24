В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали порядок действий при возникновении чрезвычайно ситуации.
Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем". Порядок действий в такой ситуации следующий.
- Как можно быстрее вернитесь домой.
- Включите радио или телевидение.
- Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
- Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.
Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации
- Проверьте подвал в доме, если он есть. Заранее откройте дверь и включите свет в подвале.
- Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
- Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.
- На случай отключения электроэнергии подготовьте свечки и фонарики.
- Соберите все важнейшие документы.
- Проверьте транспорт, заправьте машину.
- Проверьте местонахождение ближайшего бомбоубежища на карте.
Военная агрессия РФ: что было ранее
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.