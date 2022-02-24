При звуке сирен нужно прятаться в доме или в бомбоубежище.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали порядок действий при возникновении чрезвычайно ситуации.

Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем". Порядок действий в такой ситуации следующий.

Как можно быстрее вернитесь домой. Включите радио или телевидение. Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ. Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации

Проверьте подвал в доме, если он есть. Заранее откройте дверь и включите свет в подвале.

Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.

Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.

На случай отключения электроэнергии подготовьте свечки и фонарики.

Соберите все важнейшие документы.

Проверьте транспорт, заправьте машину.

Проверьте местонахождение ближайшего бомбоубежища на карте.

Военная агрессия РФ: что было ранее

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.