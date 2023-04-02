Украине с Черного моря грозят до 12 ракет "Калибр".

В Черном море находятся два ракетоносителя российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что по состоянию на 2 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей, среди них есть два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 12 ракет.

В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном - до семи российских кораблей, среди них есть три носителя "Калибров", а общий залп составляет до 20 ракет.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Черном море фиксировали три вражеских ракетоносителя - два надводных и один - подводный.

Стоит отметить, что РФ уже не раз била по украинской территории ракетами, в частности, с Черного моря. По состоянию на 2 апреля на нашей земле уже уничтожили 911 крылатых ракет противника.

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