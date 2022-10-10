Роман Свитан оценил возможности РФ относительно подобных ракетных ударов по Украине.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал сегодняшнюю массовую ракетную атаку Украины российскими захватчиками.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Свитан считает, что происходит плановое движение Российской Федерации к "определенным действиям".

Видео дня

"То, что происходит сейчас, должно было происходить примерно неделю назад, они уже тогда были готовы к этому. Назначение генерала Суровикина - это шаг Путина к тому, чтобы использовать его способности. Это пехотный генерал, который никак себя не показал на поле боя на земле. Несколько лет назад его назначили командующим ВКС. Так сказать, танкист стал летчиком. Но летчиком, конечно же, он не стал. Он стал выполнять определенные задачи на поле боя. Он начал ставить авиацию. Поставил задачу уничтожения, допустим, украинской структуры… Вчера он уже дал указание разбомбить мирное Запорожье. Ночью были нанесены удары по мирным жителям, по спальным районам. Сегодня он уже перешел к массированной атаке по территории Украины", - сказал эксперт.

Также Свитан оценил возможности РФ относительно подобных ракетных ударов по Украине.

"Скорее всего, это максимум, который они могут. Это, можно сказать, пик их огневого воздействия. Вчера была раскачка по Запорожью. Они примерно увидели как срабатывают системы противовоздушной обороны, а дальше произошла перестройка и уточнение целей. Сегодня они выдали максимум из того, что могли. Еще такие волны могут повториться, но не больше чем та, которая была. Это может быть и вечером сегодня, и в течение ночи. Для того чтобы летчики сели, подготовились к дальнейшему взлету, перезарядились по ракетам. На это надо как минимум полдня", - сказал он.

Ракетный обстрел Украины 10 октября: что известно

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них были уничтожены. Сейчас известно о 11 погибших в результате атак РФ по украинским городам и о 64 пострадавших.

Вследствие сегодняшних обстрелов Киева российскими оккупантами погибли шесть человек.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил украинцев об опасности. По его словам, РФ готовит новые массированные ракетные удары, страна-агрессор выводит корабли в Черное море, а в Астрахани на взлет готовятся истребители.