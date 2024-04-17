Медики рассказали о состоянии 11 пострадавших, есть два тяжелых пациента с большой кровопотерей.

Известно о двух пострадавших от ракетной атаки по Чернигову, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила медицинский директор Черниговской городской больницы №2 Наталья Фурс в эфире телемарафона, в больницу обратилось 11 пострадавших, трое из них - госпитализированы.

"Два - в тяжелом состоянии, находятся в операционной, оперируют травматологи. Один пострадавший - средней степени тяжести. По поводу одного пациента решается вопрос госпитализации. Остальным оказана медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение. Травмы - черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей таза. Есть два тяжелых пациента с большой кровопотерей", - рассказала медик.

По ее информации, у медучреждения в наличии есть все необходимые лекарства и средства, медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Также по ее словам, пункт переливания крови сообщил уже, что имеет в достаточном количестве кровь для переливания.

Удар по Чернигову

В Чернигове уже 14 погибших в результате прилета трех вражеских ракет. Среди погибших - 25-летняя лейтенант полиции. Еще более 60 человек травмированы. Среди пострадавших - двое детей. Под завалами еще находятся люди.

Сегодня, 17 апреля, российская армия нанесла три ракетных удара почти по центру Чернигова. Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в городе повреждено очень много много многоэтажных домов, гражданская инфраструктура, уничтожены десятки транспортных средств.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку, отметив, что можно было бы спасти жизни людей, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.

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