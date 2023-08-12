Так омбусмен прокомментировал инициативу главы РФ больше не информировать международные организации о введении или прекращении действия военного положения в стране.

Украинский омбусмен Дмитрий Лубинец считает, что действия главы Кремля Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выход из войны в Украине, а готовится к еще большей.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека написал в Telegram, отметив, что президент РФ недавно внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного чрезвычайного положения в России.

"Этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод! Кроме того, поправки в законе позволят руководству РФ репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей", - написал Лубинец, отметив, что большая война не будет исключать вооруженных столкновений со странами НАТО.

Видео дня

По его словам, санкции против России и предоставление оружия Украине – такой ответ международного сообщества должен быть на умышленное игнорирование Россией норм международного гуманитарного права.

"Международному сообществу необходимо серьезно подготовиться к угрозам, которые идут из России. А западным партнерам - ввести дополнительные санкции против России и предоставить дополнительное вооружение Украине, чтобы остановить российскую военную экспансию. Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе", - отметил омбусмен.

Трибунал для руководства РФ

19 января Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

В резолюции говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию о создании Спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала было предложено избрать Гаагу.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за причастности к депортации детей из Украины во время войны. Ордер обязывает 123 страны-участника Римского устава арестовать Путина и Львовой-Беловой в случае появления на их территории и выдать Гааге.

3 августа 2023 года стало известно о том, что Путин может получить новый ордер на арест от Гааги за преступления ЧВК "Вагнер". Путин сам признал свою связь с ЧВК "Вагнер", заявив, что Москва официально финансировала наемников.

Вас также могут заинтересовать новости: