Издание отметило, что многих интересует вопрос: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на оккупированные россиянами украинские.

Далеко не все украинские военнослужащие довольны операцией ВСУ в Курской области РФ.

Такой вывод сделал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, который постоянно посещает линию фронта в Украине и разговаривает с политическим и военным руководством страны.

"Я слышу много скепсиса и критики от тех, с кем говорил. Многие в военных кругах говорят: "Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди"", - указал журналист.

Видео дня

Он добавил, что это одна из самых больших проблем Украины, что на некоторых участках фронта не хватает солдат, поэтому военные чиновники удивляются, что там [в Курской области] проводят наступление. "Второй вопрос, который многие задают: как долго оно продлится. Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им амуницию", - рассказал Ронцхаймер.

Журналист отметил, что на второй вопрос зависит третий: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на оккупированные россиянами украинские. Сам журналист называет это крайне маловероятным "мечтанием". Поскольку, по мнению журналиста, ВСУ не смогут удерживать занятые территории недели или месяцы.

Ситуация в Курской области РФ

В военной операции на территории России участвуют подразделения по меньшей мере четырех украинских механизированных и воздушно-десантных бригад.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что эту операцию планировали давно. Ее целью является отвлечение оккупационных войск с фронта и перехват инициативы на поле боя. Кроме того, это должно перенести войну на территорию России и разоблачить неспособность РФ защитить собственную границу.

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