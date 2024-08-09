Эти события очень беспокоят российское руководство.

Информационная безопасность Украины перед проведением операций в Курской области была безупречной.

Такое мнение высказала редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс. Неожиданное вторжение в приграничный регион России шокировало как союзников, так и врагов, однако Киев до сих пор официально не прокомментировал эти события. "Украинская информационная безопасность была невероятно сильной", - пишет она.

В Соединенных Штатах Америки сказали, что ничего не знали об этой операции. Тем временем российские провоенные блогеры возмущаются недостаточной защитой границы страны-агрессора.

Видео дня

"Само правительство публично не признало своей причастности к тому, что выглядит как наиболее значительное вторжение в Россию с начала полномасштабного вторжения. Согласно сообщениям, бои все еще продолжаются и сегодня, через четыре дня после начала этой интервенции. Очевидно, что это очень беспокоит Россию, и главный вопрос сейчас - как они отреагируют? - добавила Хейнс.

Бои в Курской области

Напомним, на российской территории продолжаются бои. Ночью в поселке Октябрьское Рыльского района была поражена большая колонна РФ, оккупанты понесли значительные потери.

В мэрии города Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, заявили, что боевые действия происходят в нескольких десятках километров от них.

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