Спикер ОТГ "Луганск" факт прорыва обороны не подтвердила.

Аналитик издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские оккупационные войска якобы прорвали оборону Часового Яра Донецкой области. Спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова этот факт не подтвердила.

"Учитывая, что противник использует тактику малых штурмовых групп, вражеская пехота забегает за канал. Однако подобные маневры сопровождаются значительными потерями для россиян. Украинские силы быстро отражают такие атаки, отбрасывая российские подразделения назад", – заявила она в комментарии "РБК-Украина".

Спикер отметила, что на практике это выглядит так: 3-5 российских оккупантов забегают в здание – и они условно "закрепились".

Видео дня

"Однако логистические пути к этой позиции будут перерезаны, а эти 3 человека так или иначе будут выкурены и уничтожены. Подобная история повторяется ежедневно уже долгое время", – добавила Бобовникова.

Что предшествовало

Аналитик немецкого издания Юлиан Репке заявил, что российским захватчикам удалось прорвать оборону Часового Яра Донецкой области.

По словам Репке, оккупанты несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец – Донбасс на востоке. Однако несколько дней назад его якобы форсировал чеченский авангард, после чего враг продвинулся на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

При этом аналитик отметил, что российские войска, скорее всего не будут продвигаться дальше на запад, а пойдут на север и будут наступать на центр Часового Яра.

Вас также могут заинтересовать новости: