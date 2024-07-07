Журналисты показали спутниковые снимки микрорайона, который недавно покинули Силы обороны.

Журналисты "Радио Свобода" показали, как сейчас выглядит микрорайон "Канал" в Часовом Яру. Известно, что Силы обороны отошли из него на более выгодные позиции 4 июля.

"Остатки района Часового Яра, который недавно удалось захватить российской армии. Кадры передает корреспондент Радио Свобода. Микрорайон расположен за каналом, в сторону Бахмута. Между тем обстрелы населенного пункта не прекращаются", - написали в сообщении.

На спутниковых снимках можно увидеть, что в этом микрорайоне нет ни одного уцелевшего здания, ведь пятиэтажки, из которых состоял район, оккупанты превратили в руины. Сейчас там выжженная земля и воронки после управляемых авиационных бомб, артиллерии и другого оружия.

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В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил в комментарии для LIGA.net, что ВСУ контролируют ситуацию вокруг Часового Яра.

Он добавил, что захватчики любым образом пытаются захватить господствующие высоты, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и атаковать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

Часов Яр - последние новости

Ранее представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак заявил, что россияне продолжают разрушать Часов Яр, обстреливая его КАБами, ствольной артиллерией и системами ТОС.

"Продолжаются стрелковые бои, артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Враг продолжает разрушать населенный пункт. Регулярно по Часовому Яру и вглубь города залетают российские КАБы, ствольная артиллерия, а самыми разрушительными являются системы ТОС (вражеские огнеметные системы - УНИАН), которые ночью прилетают и фактически складывают дома", - рассказал он.

В то же время по данным Forbes, захват этой крошечной части города обошелся россиянам в тысячи жертв.

"По имеющимся данным, с начала кампании в Часовом Яру российские военные потеряли 99 000 человек. И хотя не все они погибли в Часовом Яру и вокруг него, но безусловно значительная часть погибла", - говорится в материале.

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