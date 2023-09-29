По его словам, Легион часто заходит на территорию Белгорода, и их операции будут продолжаться.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" подчеркивает, что они своими операциями будут постоянно беспокоить войска Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о новой спецоперации бойцов Легиона "Свобода России" на территории Белгородской области России, которая состоялась накануне.

"Мы очень часто заходим на территорию Белгорода. Мы проводим там операции практически каждый день. Но далеко не обо всех из них вы услышите. Мы знаем, что планы любят тишину", - сказал "Цезарь".

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Он добавил, что бойцы Легиона – граждане России, потому имеют полное право "возвращаться на территорию своей родины с оружием в руках".

"С оружием в руках, потому что там давно отсутствует свобода слова и возможность сменить власть мирным путем. Мы знаем, что у нас много сторонников, и они каждый день увеличиваются в количестве", - подчеркнул заместитель командира.

"Цезарь" отметил, что подробности операции он пока разглашать не может.

"Но могу сказать главное: операции будут продолжаться, вчерашняя операция прошла без потерь с нашей стороны, нанесен урон противнику. И, это самое главное, - мы будем постоянно беспокоить войска Российской Федерации, войска агрессора для того, чтобы снизить давление на общем фронте, для того, чтобы позволить нашим побратимам из Вооруженных сил Украины выполнить свои поставленные задачи", - сказал он.

Заместитель командира Легиона также подчеркнул, что российская граница не защищена.

"А те деньги, которые выделялись на ее укрепление, многомиллиардные средства, были расхищены губернаторами и военными чиновниками. По старой схеме, как у них и принято", - отметил он.

Так, добавил "Цезарь", оборона Белгородской, Курской и Брянской областей "сделана из палок и органических удобрений". Также он отметил, что морально-психологическое состояние офицеров и бойцов российской армии "все время идет вниз".

"До многих уже дошла бесперспективность и несправедливость войны, которую они ведут. Единственное, что их сдерживает по-настоящему, - это заградотряды, которые находятся в тылу. Потому что, скажем так, вероятность умереть на поле боя под украинскими снарядами не 100%-я, но вероятность быть убитым при отступлении равна 100%", - сказал заместитель командира.

"Цезарь" также добавил, что когда до этих людей дойдет, что они могут "повернуть свои штыки на Кремль, процесс пойдет гораздо быстрее".

Деятельность Легиона "Свобода России"

Как сообщал УНИАН, утром 28 сентября бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что зашли на территорию Белгородской области. Сообщалось, что среди легионеров раненных и погибших нет.

"Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорилось в сообщении.

Позже в Оперативном штабе Белгородской области заявили, что российские пограничники и другие силовики "вступили в бой на линии разграничения".

Спикер по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что во время рейдов бойцы "освобождают Россию от Путина". На этот раз к миссии приобщены новобранцы Легиона, для которых это будет первый бой с врагом.

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