Снимок опубликовала команда DeepState.

Российские захватнические войска возвели баррикады из обломков частных домов и разбитой мебели в населенном пункте Нововасильевка Донецкой области.

Соответствующий снимок появился в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState. Авторы отмечают, что не видели таких баррикад за все время большого вторжения. На фото можно увидеть обломки мебели из кухни, а также разбитые двери и окна:

"За 3 года полномасштабного вторжения мы видели много разного, но подобные баррикады от оккупантов в 2025 году в Нововасильевке...это что-то с чем-то".

Ситуация на фронте

Как известно, сегодня 1045-й день полномасштабной войны. Силы оккупантов продолжают наступать, пытаясь захватить больше украинских территорий.

Видео дня

Сегодня в Национальной гвардии рассказали, что захватническая армия Российской Федерации пытается обойти Покровск. Оккупанты не жалеют сил и средств, неся значительные потери.

В военной администрации города Часов Яр сообщают, что россияне устраивают "сафари" на мирных людей, которые не выехали.

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