По словам эксперта, в Курской области сосредоточены около 60 тысяч вражеских солдат.

Российские оккупанты будут пытаться вытеснить Вооруженные силы Украины с Курской области РФ. После этого враг планирует начать наступление на Сумскую область.

Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

"Перед наступлением на Сумскую область россиянам нужно вытеснить ВСУ с Курской области. Когда это произойдет - я сейчас не прогнозирую. На мой взгляд, по крайней мере в феврале и далее, вполне возможно, бои в Курской области будут продолжаться", - сказал он.

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По словам Поповича, в Курской области сосредоточены около 60 тысяч вражеских солдат. Он отметил, что такая группировка войск достаточно опасна.

"Предположим, что они (оккупанты - УНИАН) зайдут в Сумскую область и захватят несколько населенных пунктов, как это было в Харьковской области в мае. Это была тревожная история. Предположим, что они возьмут под огневой контроль Сумы, например, под прямой артиллерийский обстрел. Разве это не опасно? Это опасно. Сейчас ВСУ на Курщине делают невозможными подобные действия врага", - добавил аналитик.

Бои в Курской области - последние новости

Ранее бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий рассказал о маневровой войне на Курщине. Он отмечает, что там, где решают мозги, "наши мозги качественнее".

Кроме того, украинские военные рассказали журналистам о жестоких боях в Курской области. Украинские военные тратят все силы на то, чтобы удержать часть территорий в Курской области.

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