По свидетельствам местных активистов, похороны солдат в Бурятии происходят чуть ли не каждый день

Всегда смирные и послушные, дисциплинированные и поклоняющиеся кремлевскому агрессору буряты в Украине должны были стать нескончаемым запасом тех, кого не жалко. Но отдаленный регион, где практически никогда не происходят протесты, устал молчать.

Причиной недовольства стало осознание того, что Бурятию просто эксплуатируют, а население буквально истребляют. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Нашумевшая история с отказниками, которых уже везли на родину, но потом вернули на фронт, получила свое продолжение. На днях издание "Медиазона" получило подтверждение новых бесчинств в армии в отношении бурятов. Людей, которые отслужили 4 месяца по контракту, домой просто не отпускают.

Домой буряты преимущественно возвращаются в гробах. По свидетельствам местных активистов, похороны в регионе происходят чуть ли не каждый день. Те, кому больше везет, оказываются в плену.

Тем временем в самой Бурятии новая сенсация: активисты хотят выйти из состава России всем регионом и даже попросили помощи у президента США Джо Байдена. Они обратились с открытым письмом в Белый дом, мол, помогите Бурятии, Мордовии и Татарстану отстоять свое право на существование.

"Все эти события показывают главное - недовольство кремлевским режимом растет даже там, где этого никто не ожидал", - отмечают журналисты.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.

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