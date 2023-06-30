Евросоюз уже продвигается на пути закупки, производства и доставки в Украину 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

Лидеры стран-членов Европейского союза рассматривают пути удвоения поддержки Украины, в том числе в военном плане, после мятежа боевиков частной военной кампании "Вагнер" в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции по итогам заседания саммита лидеров ЕС в Брюсселе. "Мы видели на выходных мятеж группы "Вагнер" и очевидные трещины, которые появились в системе Путина. Поэтому, теперь действительно настало время удвоить нашу поддержку для Украины. Сегодня это обсуждалось в контексте различных тем, и в частности, военные аспекты", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что страны-члены ЕС согласились использовать 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира для закупки боеприпасов для Украины.

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"Мы уже доставили более 220 тысяч снарядов и более 2 тыс. ракет, и теперь мы уже продвигаемся на пути по поставкам 1 миллиона боеприпасов, что предусмотрено сделать в течение следующих 12 месяцев", - подчеркнула она.

По ее словам, уже сейчас подготовлено более 24 тысяч украинских солдат, а до конца текущего года эта цифра должна превысить 30 тыс. бойцов.

При этом, как сообщила фон дер Ляйен, Евросоюз уже мобилизовал более 70 миллиардов евро для Украины со времени начала войны.

"Мы достигли значительного прогресса в вопросе ответственности - в нашей работе по наказанию России за преступления", - добавила она и напомнила о прогрессе в создании Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA).

Кроме того, президент Еврокомиссии сообщила, что на саммите лидеров ЕС обсуждалась тема заблокированных и замороженных российских активов. "Европейская комиссия представит предложение и взвешенно сосредоточит внимание на непредвиденных прибылях от замороженных активов российского Центрального банка", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она заверила, что 10 пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского являются "отличной основой для дальнейшего продвижения", потому что каждый отдельный пункт вычитан в соответствии с Уставом ООН или резолюциями ООН. По ее словам, принципы, закрепленные в этой формуле мира, имеют глобальную поддержку.

Как сказала фон дер Ляйен, вопрос саммита мира и сроков его проведения зависит от властей Украины.

При этом, вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться в последующие недели на различных мероприятиях, в том числе на саммите НАТО в Вильнюсе.

Бунт в России - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил вооруженные силы РФ в нанесении удара по тыловым позициям его наемников, и потом 24 июня повел своих боевиков в столицу РФ, чтобы инициировать отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Впрочем, позже состоялись переговоры Пригожина с беларуским диктатором Александром Лукашенко, и главарь "вагнеровцев" пообещал остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

Во время мятежа "вагнеровцы" сбили, в частности, российский военный самолет, ликвидированы десять офицеров противника.

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