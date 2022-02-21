Подписанты возлагают ответственность за агрессию против Украины на политическое руководство России.

Десятки культурных и общественных деятелей России подписали открытое письмо о неприятии войны против Украины.

Текст опубликовало издание "Эхо Москвы".

Подписанты подчеркивают, что люди охвачены ужасом из-за возможности нового витка войны между Россией и Украиной.

Они возлагают ответственность на политическое руководство России и предупреждают о том, что в случае вторжения могут звучать ложные обвинения в сторону Украины.

"Несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной. Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан", - говорится в письме деятелей, назвавших себя "Конгрессом интеллигенции".

Подписавшиеся также предостерегают, что в случае начала полномасштабных военных действий причастные из числа политического руководства России понесут ответственность за это:

"Если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь".

Кроме того, они предупреждают, что выступивших против войны "не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки".

Заявление подписали несколько десятков культурных и общественных деятелей. Среди них - известные писали, как Дмитрий Быков, актрисы, как Лия Ахеджакова, режиссеры, поэты, художники, журналисты. В том числе - лица, признанные в РФ иностранным агентом. Сбор подписей продолжается.

Эскалация на границах Украины: что известно

Осенью прошлого года РФ стянула военных к украинской границе, и появилась информация об угрозе вторжения.

По данным Минобороны, сейчас на границах Украины насчитывают 147 тысяч российских военных. При этом министр обороны Алексей Резников уверяет, что Россия не сформировала ударные группировки ни в одном месте, где ее войска окружили Украину.

Украина и страны-партнеры неоднократно заявляли, что Россия может использовать ложный повод для вторжения.

В течение последней недели резко возросло число обстрелов на Донбассе. Обстреливали, в частности, здания детсада и школы. Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля так называемые "ДНР" и "ЛНР" начали мобилизацию и перемещение жителей ОРДЛО на территорию России под видом эвакуации из-за угрозы обстрелов.

Провокации со стороны боевиков продолжаются, как и попытки подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников.

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