По его мнению, скоро начнутся разрушительные процессы внутри российского государства, общества и экономики.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2025 может запустить разрушительные процессы внутри Российской Федерации.

Как он объяснил в комментарии NV, пока страна-агрессорка сохраняет экономическую устойчивость, но "реальные проблемы" она почувствует уже через год.

"Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое подорожание пищевых продуктов и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу", — отметил Буданов.

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По его словам, производственные цепочки в России пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год.

"Но усталость от войны среди россиян стремительно растет, также стремительно сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не значит, что у Путина возникнут проблемы с пушечным мясом", — заявил разведчик.

По мнению главы ГУР, сейчас необходимо слушать экономистов, которые моделируют ситуации. Буданов надеется, что 2025 год станет переломным в контексте разрушительных процессов внутри российского государства, общества и экономики.

"Это не прогноз, а ожидание. Но не забывайте, что война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", – подытожил он.

Война в Украине - что ждет Россию

Несколько ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий год станет "решающим" в войне против России. Приближается переломный момент.

Бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска, которого называют "любимым олигархом" президента России Владимира Путина, удивлен устойчивостью России к санкциям, введенным после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

По мнению экспертов, Россия погрязнет в дефиците топлива. Экс-министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев отметился комментарием о кризисную ситуацию в РФ после введения санкций. По его убеждению, сейчас РФ "у ж*пе".

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