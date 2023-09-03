Речь идет о спецоперации ГУР "Синица", когда вертолет Ми-8 Вооруженных сил России внезапно оказался на нашей базе.

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заинтриговал тем, как уговорил российского пилота отдать нашему государству вертолет Ми-8 в рамках спецоперации "Синица".

23 августа стало известно, что вражеская техника приземлилась на одной из военных баз ВСУ вследствие длительной работы наших разведчиков. Как отметил Буданов, для успешности плана нужно было найти "правильный подход к пилоту", цитирует ГУР.

"Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, в конце концов, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались сбежать", - указал глава Управления.

Он акцентировал, что упомянутую часть экипажа пришлось уничтожить: "Хотелось бы [взять] живыми, но имеем что имеем", - заявил Буданов.

Детали спецоперации обещают раскрыть в фильме ГУР, который покажут сегодня во время телемарафона "Єдині новини". Смотрите премьеру в 22:15.

В ГУР вероятно показали пилота, который передал Украине вертолет Ми-8

Напомним, в анонсе нового фильма о спецоперации "Синица", вероятно, показали лицо того самого российского пилота, который отдал Украине вертолет Ми-8. Он коротко прокомментировал, что Украина обязательно одержит победу в этой войне. "Это лишь вопрос времени", - подчеркнул он. Другие детали спецоперации ГУР обещает показать сегодня вечером.

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