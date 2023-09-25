Он подчеркнул, что в российских объектах, "подверженных какому-то неизвестному влиянию", можно увидеть одну общую деталь.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей ударных беспилотников на территории РФ стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые работают на ракетостроение.

Как объяснил NV глава разведки, треть всех заводов, которые заняты в этой сфере, расположены в европейской части России. Следовательно, они являются досягаемыми целями для дронов.

В частности, в последние недели был поражен завод по производству электроники для ракет "Кремний-ЭЛ", находящийся в российском Брянске. Он стал целью атаки дронов не впервые. Кроме того, под удар попал Редкинский опытный завод по производству компонентов ракетного топлива. По предприятию, расположенному в Тверской области РФ, ударили 13 сентября.

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Буданов подчеркнул, что в российских объектах, "подверженных какому-то неизвестному влиянию", можно увидеть одну деталь – все они работают на российский военно-промышленный комплекс.

"Мы когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", – резюмировал начальник ГУР МО.

Атаки дронов на территории РФ

В последнее время дроновые атаки по территории РФ стали происходить з завидной регулярность. 25 сентября российские власти заявили об атаке дронов на центр Курска – там якобы повреждено административное здание.

13 сентября дрон-камикадзе атаковал территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области РФ. Местные власти традиционно заявили о работе ПВО – дрон якобы сбили, после чего он упал на территории предприятия и повредил цистерну.

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