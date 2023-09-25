Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей ударных беспилотников на территории РФ стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые работают на ракетостроение.
Как объяснил NV глава разведки, треть всех заводов, которые заняты в этой сфере, расположены в европейской части России. Следовательно, они являются досягаемыми целями для дронов.
В частности, в последние недели был поражен завод по производству электроники для ракет "Кремний-ЭЛ", находящийся в российском Брянске. Он стал целью атаки дронов не впервые. Кроме того, под удар попал Редкинский опытный завод по производству компонентов ракетного топлива. По предприятию, расположенному в Тверской области РФ, ударили 13 сентября.
Буданов подчеркнул, что в российских объектах, "подверженных какому-то неизвестному влиянию", можно увидеть одну деталь – все они работают на российский военно-промышленный комплекс.
"Мы когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", – резюмировал начальник ГУР МО.
Атаки дронов на территории РФ
В последнее время дроновые атаки по территории РФ стали происходить з завидной регулярность. 25 сентября российские власти заявили об атаке дронов на центр Курска – там якобы повреждено административное здание.
13 сентября дрон-камикадзе атаковал территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области РФ. Местные власти традиционно заявили о работе ПВО – дрон якобы сбили, после чего он упал на территории предприятия и повредил цистерну.