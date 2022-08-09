По предварительным подсчетам, по меньшей мере 10 бойцов Росармии пополнили ряды "200-х".

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха превратили российский бронетранспортер БТР-82 в уголь, а экипаж – в "удобрение" для украинской земли.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины и публикуют соответствующее видео.

По предварительным подсчетам ведомства, по меньшей мере 10 бойцов Росармии пополнили ряды "200-х".

Бригада князя Мономаха не впервые делится своей искусной работой по уничтожению русской орды. Ранее военные выстрелом "Стугны" испепелили "Урал" рашистов с личным составом, а также бронированную технику врага.

О российском БТР-82

Это основной бронетранспортер Росармии. Именно им вооружены мотострелковые подразделения сухопутных войск и морская пехота.

Главное внешнее отличие БТР-82 от советского БТР-80 в боевом модуле. В зависимости от версии машины он содержит различное вооружение. В частности, на БТР-82А, который является самым массовым, установлена 30-мм автоматическая пушка 2А72.

Кроме того, БТР оснащен прицелом с ночным видением, а также спутниковой навигацией. Уровень бронирования, фактически, остался без изменений, по сравнению с БТР-80 был добавлен только противообломочный подбой.

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