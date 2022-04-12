Сейчас в российском плену находятся около полтысячи украинок.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как обращаются с военнослужащими украинками в российском плену.

Так, стало известно уже о третьем обмене пленными с Россией, обеспечив освобождение 26 украинцев, в том числе 10 женщин. Об этом Верещук сообщила в интервью Reuters.

По ее словам, из примерно 1700 солдат и гражданских лиц, которые в настоящее время удерживаются Россией и пророссийскими сепаратистами, ее больше всего беспокоят 500 женщин и обращение с ними.

"Заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют каждый день раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", - сообщает Верещук.

"Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу", - подчеркнула она.

Напомним, Денисова рассказала, во сколько Украине обходится суточное содержание одного пленника.

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