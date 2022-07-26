Вместе с вопросом проведения псевдореферендума российские оккупанты рассматривают возможность переименовать украинский город Мариуполь в Жданов.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов", - сообщил Андрющенко.
Напомним, оккупанты предоставляют мариупольцам как питьевую непригодную для потребления воду, которую набирают в реках Мариуполя. По исследованиям специалистов, вода имеет в своем составе колиформные бактерии. "Простым языком, воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешанная с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней (в частности дизентерии)", - подчеркнул он.
Андрющенко также сообщил, что для частичного расселения горожан в Приморском районе оккупанты строят бетонные бараки. "Путинки" идут на смену "хрущевкам", - добавил он.
Также недавно сообщалось о бешеных ценах на пищевые продукты в Мариуполе.