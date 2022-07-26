Вместе с псевдореферендумом российские оккупанты рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов.

Вместе с вопросом проведения псевдореферендума российские оккупанты рассматривают возможность переименовать украинский город Мариуполь в Жданов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов", - сообщил Андрющенко.

Напомним, оккупанты предоставляют мариупольцам как питьевую непригодную для потребления воду, которую набирают в реках Мариуполя. По исследованиям специалистов, вода имеет в своем составе колиформные бактерии. "Простым языком, воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешанная с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней (в частности дизентерии)", - подчеркнул он.

Андрющенко также сообщил, что для частичного расселения горожан в Приморском районе оккупанты строят бетонные бараки. "Путинки" идут на смену "хрущевкам", - добавил он.

Также недавно сообщалось о бешеных ценах на пищевые продукты в Мариуполе.

Вас также могут заинтересовать новости: