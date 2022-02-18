Украина не имеет возможности повлиять на действия оккупантов.

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк заявляет, что есть большая вероятность осуществление оккупантами терактов, в результате которых может погибнуть мирное население, для обвинения в этом украинских военных.

Об этом Павлюк заявил в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице операции Объединенных сил.

"Двое суток провокационные обстрелы оккупантов не принесли им желаемого результата. Ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру. Украинские военные выдержали, не смотря на то, что основная часть обстрелов была именно из населенных пунктов", - отметил он.

По словам командующего ОС, вражеские пушки и минометы вели огонь из жилых массивов, но украинские военные "не стреляют по мирным людям".

"На данный момент оккупанты осуществляют скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", - считает Павлюк.

Он добавил, что Украина не имеет возможности проверить эту информацию или повлиять на действия оккупантов.

"Поэтому я обращаюсь ко всем вам с надеждой, что разоблачение этих планов спасет человеческую жизнь", - сказал командующий ОС.

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

За минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

Вчера, 17 февраля, российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.