Зафиксировано 223 "прилеты".

Сегодня за день оккупанты совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области − Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Знобь-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Бурынской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета", - сообщил он.

Живицкий отметил, что потерь среди людей нет, но снова есть разрушения и ранен скот. Он отметил, что был обстрел Новослободской общины, в частности по окрестностям с. Мануховка - повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения. Он сообщил, что в результате обстрела ранен теленок, который пасся на поле.

Напомним, СБУ задержала двух агентов РФ на Сумщине. Двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину.

Как отметили в СБУ, злоумышленники осуществляли фото - и видеофиксацию военных объектов и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ.

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