Сообщается, что боевым медикам пришлось овладеть навыками проведения ампутаций в полевых условиях из-за задержек с эвакуацией солдат.

В течение последних девяти месяцев тысячи украинских морских пехотинцев удерживают небольшой плацдарм на дальнем берегу Днепра у села Крынки, перенося ужасные условия и ужасные потери. Этот бой считается одним из самых тяжелых сражений развязанной Россией войны, пишет The Times.

"Возможно, план состоял в том, чтобы использовать эту позицию в качестве стартовой площадки для проникновения вглубь территории, контролируемой Россией. Любая надежда на это испарилась, когда осенью западные поставки иссякли, но высшее командование отказалось сдать позицию, которая связывала большое количество российских войск", - говорится в статье.

Заместитель командира 503-го батальона 38-й бригады морской пехоты, 27-летний майор Сергей Педенко заявил, что русские не понимают, как ВСУ удерживают эту береговую линию.

Видео дня

"Они бомбят, потом заходят, а наши ребята там еще держатся, воюют, оттесняют, и они не могут разобраться. Но там действительно тяжело", - сказал он.

Боец провел параллель с одной из самых катастрофических десантных кампаний в военной истории - попыткой в 1915 году захватить Дарданеллы на территории современной Турции, когда силы союзников численностью почти 500 000 человек потеряли 220 000 человек.

"Это не Нормандия, это Галлиполи", - добавил Педенко.

Он и его люди прошли подготовку к высадке морского десанта под руководством Королевской морской пехоты в Портсмуте, но никакие учения не могли полностью подготовить их к реальности, когда десятки вражеских дронов жужжат, как комары, над их небольшим участком, настойчиво прочесывая кратерированную землю в поисках признаков жизни, пишет издание.

"Русские продолжают почти постоянно атаковать сверху с помощью гранат, дронов, снарядов и тяжелых планирующих бомб, сбрасываемых с истребителей, перемещаясь короткими пехотными вылазками, которые приводят к ожесточенным перестрелкам. В селе Крынки когда-то проживали сотни людей, но сейчас оно полностью разрушено. Некоторые из людей Педенко месяцами находились там в ловушке, скрываясь в подвалах разбомбленных коттеджей", - пишет The Times.

Эвакуация там через реку предпринимается только в крайних случаях - при самых тяжелых ранениях, говорится в статье: "Тем, у кого просто сотрясение мозга или раны на теле, предлагается продолжать сражаться. Боевым медикам пришлось овладеть навыками проведения ампутаций в полевых условиях из-за задержек с эвакуацией солдат".

"Пересекать реку настолько опасно, что, если мы хотим отправить лодки для ротации войск или эвакуации раненых, нам приходится ждать, пока туман или дождь не помешают беспилотникам. Русские будут использовать около 15 дронов, чтобы уничтожить одну лодку. Поэтому самая сложная часть боя здесь - это логистика", - рассказал Педенко.

Отмечается, что поступающее на фронт американское оружие наконец-то начинает оказывать влияние: для морской пехоты в Крынках это означает, что количество планирующих бомб, поражающих их позиции, сократилось с 80 в день до четырех, сказал Педенко. Главная проблема сейчас в том, что укрытий осталось уже не так много.

Бои за Крынки - актуальное

Напомним, на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине российские оккупанты ежедневно предпринимают попытки штурмов в районе населенного пункта Крынки. В ВСУ отмечали, что этого села уже фактически нет, но украинские морпехи продолжают удерживать позиции:

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле, это адская работа - там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там на самом деле трудно, потому что по факту укрытия уже нет. То есть, исключительно, на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют".

Вас также могут заинтересовать новости: